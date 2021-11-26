Донская прокуратура заставила ликвидировать нелегальную свалку в Неклиновском районе

В Ростовской области ликвидировали свалку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Ростовской области заставила ликвидировать нелегальную свалку в Неклиновском районе. Сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ведомства установили, что в районе переулка Подгорного в селе Вареновка находилась нелегальная свалка твердых коммунальных и строительных отходов. Стоит отметить, что администрация никаких мер для ее ликвидации не принимала. Прокуратура внесла представление, а после его рассмотрения нарушения тут же были устранены, а свалка расчищена и приведена в надлежащий вид.

- Заместитель главы администрации района привлечен к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий. Наложен административный штраф в размере 30 тысяч рублей, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове ликвидировали горящую свалку на улице Вавилова.

Участок взяли под охрану.