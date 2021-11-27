В Ростовской области в горе мусора нашли пожилую женщину

Женщина крепко спала среди мусорных мешков. Фото: в "ВКонтакте" "Это Ростов"

В Батайске Ростовской области в куче мусор прохожие заметили пожилую женщину. Она лежала под мешками так, что было заметно лишь одно лицо. По началу горожане решили, что пожилая женщина мертва, но позже выяснилось, что она просто спала. А мусор использовала в качестве одеяла.

Как рассказали в социальных сетях свидетели инцидента, оказалось, что горожанка не имеет крыши над головой, однако и в социальный центр для бездомных тоже не желает идти.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что очень многие бездомные, падая на социальное дно, начинают злоупотреблять алкоголем, наркотиками и другими токсическими веществами.

Они умирают от отравления или из-за несчастных случаев, очень часто теряют конечности и становятся недееспособными инвалидами. Уличная жизнь постепенно забирает у них здоровье и рассудок, отчего совершенно пропадает тяга к нормальной жизни.

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