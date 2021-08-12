«Отмыть бездомных просто, сложно - приучить к работе»: Как в Ростове стараются вернуть бродяг к нормальной жизни

Бездомные могут получить помощь в нескольких профильных центрах в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донской столице, как и в любом крупном городе, можно встретить на улицах десятки бездомных. Они ютятся на лавочках, спят на тротуарах и бродяжничают по городу в поисках заработка. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить как в Ростове помогают бродягам и есть ли у них альтернатива уличной жизни.

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ КОЛЯ

Остановка возле ЦГБ давно стала «домом родным» местного бездомного Коли. В любое время года он не покидает это место: тут у него точка сбора подаяний, ларек, где можно купить недорогие сигареты и выпивку. Коля иногда пугает прохожих своим странным поведением: он любит разговаривать сам с собой на всю улицу.

- Да не бывает такого, я сам знаю где мне «тариться», - живо объясняет Коля воображаемому собеседнику, заставляя насторожиться прохожих.

- У Коли нет одной руки - ее потерял уже на улице. Он совсем не старый - просто любит выпить, - говорит продавщица одного из ближайших магазинов. - Жалко человека: ему бы в пансионат какой, но он сам отказывается - не хочет уходить с улицы. У него еще с головой проблемы, а пьет много - как бы с горячки не сделал ничего с собой.

Некоторые бездомные изо дня в день, из года в год сидят на одном и том же месте. Спроси старожил - всегда тут был. Фото: ЖИРНЯКОВА Анастасия

«ПОДНИМАЮТСЯ ЕДИНИЦЫ»

Очень многие бездомные, падая на социальное дно, начинают злоупотреблять алкоголем, наркотиками и другими токсическими веществами. Они умирают от отравления или из-за несчастных случаев, очень часто теряют конечности и становятся недееспособными инвалидами, - делятся наблюдениями работники социальной сферы. Уличная жизнь постепенно забирает у них здоровье и рассудок, отчего совершенно пропадает тяга к нормальной жизни.

- Как показывает практика, если человек прожил на улице больше трех лет, то его уже почти невозможно вернуть к нормальной жизни, - рассказывает заведующая отделением ночного пребывания Вера Быхавенко. - Для того, чтобы вернуть бездомного в общество, проделывается огромная работа, но это все не имеет смысла, если человек сам не захочет поменяться. На улицы попадают по разным причинам: у кого то проблемы с семьей, некоторые становятся бездомными после тюрьмы или сразу как выходят из стен детского интерната. Через несколько лет такой жизни им совершенно не интересно жить как все.

Некоторые ростовчане без адреса облюбовали гаражи среди хрущевок в тени деревьев Фото: Кристина Круговых

Центральный рынок. Возле одного из супермаркетов прямо на асфальте лежит бездомный. Подхожу узнать: может ему плохо и требуется помощь? На улице градусов 40, мужчина лежит прямо под солнцем. По стойкому запаху и тому, что его не добудиться, можно предположить, что крепко выпил.

- Мне нормально, - поднимает руку вверх бездомный и жестом показывает что с ним все хорошо.

- Когда прохожу мимо, всегда обращаю внимание, если человек лежит на земле, даже если это бездомный или пьяный, - ему может понадобиться помощь в этот момент, - объясняет волонтер Евгения Спицына. - Они могут упасть в обморок или может случиться инсульт, летом может случиться солнечный удар. Но особо опасны такие «лежки» зимой, ведь люди могут отморозить конечности. Поэтому мы периодически выходим на улицы и предлагаем помощь людям.

При желании бездомные могут получить помощь. Есть специальные центры, где им могут предоставить ночлег и питание, но только на определенный период времени.

Иногда трудно различить: человек просто спит, или же ему нужна медицинская помощь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так, в Ростове работает комплексный социальный центр на 100 мест, который расположен в переулке Семашко,1б. В центр ночного пребывания по улице Амбулаторной проживают как лица без определенного места жительства, так и пожилые и инвалиды. Заселяются туда по желанию: нужна только флюорограмма и направление от управления социальной защиты.

После поступления бездомных проверяют на ВИЧ, туберкулез и коронавирус, чтобы исключить риск заболевания среди постояльцев. Если человек имеет заразные болезни, то его принять не могут - таковы правила.

ВЫПИЛ - НОЧУЙ НА УЛИЦЕ

- У нас пребывание временное - от двух до шести месяцев. Если нужно сделать документы и инвалидность, то, конечно, можно немного продлить срок нахождения в учреждении, - уточняет заведующая отделением Вера Быхавенко. - Принимаем всех, но многие бездомные имеют пристрастие к алкоголю, поэтому пьяных мы, конечно, не пускаем - за этим следит наш фельдшер. Если постоялец выпил - будь добр ночевать на улице. Таковы правила: это сделано для общей безопасности.

Вера Павловна заметила, что только от человека зависит, вернется он на улицу после временного жилья или будет строить нормальную жизнь. К сожалению, из бездомных возвращаются к нормальной жизни единицы. Такая проблема общества называется социальным иждивенчеством. Многие, опустившись на дно социальной жизни, привыкают к такому существованию и совершенно не хотят меняться, - объясняют соцработники. Они боятся трудностей и не могут заставить себя работать, а без работы человек не может выжить в обществе и обеспечить себе нормальную жизнь.

Лишь единицы после пребывания в центре помощи не возвращаются на улицу Фото: Артем КИЛЬКИН

ОТМЫТЬ ЧЕЛОВЕКА - САМОЕ ПРОСТОЕ

Поэтому временным жильем человек может воспользоваться только один раз в год, в остальное время — осваиваться самостоятельно. Но и при условии разового разрешения на жилье цифры не радуют - по заявкам в ростовских центрах остаются пожить 350-380 человек в год.

За время, проведенное в центре помощи, бездомные получают горячее питание, чистую одежду, с ними работают психологи. Несмотря на разные привычки проживающих, в учреждении царит чистота и дисциплина. За ними - колосальная работа всего персонала, которая призвана приучить бездомных к нормальным условиям жизни.

В центре признаются, что отмыть посетителей - это самая простая часть их работы. Дальше людям нужно сделать документы, установить их личность, которую они зачастую намеренно скрывают, оформить пенсию или инвалидность.

- Даже с документами и выплатами бездомные трудно ассимилируются в обществе. Чтобы найти работу, нужно пройти собеседование: а многие из бродяг имеют судимость, плохое здоровье, склонность к пьянству, и не каждый работодатель готов нанять такого сотрудника, - рассказывает заведующая центром помощи. - Без работы все опять идет по кругу: улица, алкоголь, потеря документов - центр помощи. И в этом мы видим социальные и экономические проблемы нашего общества.

Получить помощь в доме пребывания для бездомных можно не чаще раза в год Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ПРОБЛЕМА ВСЕГО ОБЩЕСТВА

Согласно статистике, больше всего в центры обращаются граждане от 46 до 59 лет, в основном это мужчины. Большинство этих бездомных проходили службу в армии и имеют среднее специальное образование. То есть это люди, которые могли бы найти свое место в жизни и приносить реальную пользу обществу, но по каким-то причинам не хотят этого делать.

Также среди бездомных много судимых граждан, которые, в основном, сидели за кражу или неоднократно были заключены под стражу. Поэтому важно не только материально помогать бездомным, но и проводить с ними воспитательные мероприятия, работать с психологами, - отмечают специалисты, которые работают с бездомными.

Маргиналы всегда были и продолжают быть частью нашего общества. И задача граждан и государства - снизить этот показатель и помочь людям, попавшим однажды на социальное дно, подняться и вернуться в нормальные условия.

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