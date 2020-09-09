"Выглядят устрашающе и мешают отдыхать людям": Бездомные на Соборной площади возмутили местных жителей

Такая картина в центре города встревожила ростовчан. Фото: соцсети

В донской столице местные жители были крайне возмущены расположившимися в самом центре города неопрятными людьми. Они лежали прямо на лавочках на Соборной площади. В итоге горожане сфотографировали спящих и опубликовали снимки в одном из городских пабликов соцсети.

- На Соборной площади много бездомных в опьянении. Выглядят они устрашающе и мешают отдыхать людям. Стыдно за такой беспорядок в центре города, - написал автор фото.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев. Но мнения горожан разошлись.

Одни писали: «Были в прошлом году в гостях, тоже обратили внимание на них. Неприятно. Понятно, что есть такие люди, но из центра их нужно вывезти в приюты», «Мне кажется, это уже карточка города. Сколько себя помню, так всегда было».

Но был и такой комментарий: «Автор, иди мимо и не обращай внимания. У каждого свой путь».

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Горожане, между тем, хотят наказать того, кто снял скандальное видео.

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