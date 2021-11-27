В Ростове-на-Дону машина провалилась в яму с горячей водой

Передние колеса машины угодили в яму с горячей водой. Фото: паблик в "ВКонтакте" "ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону"

В донской столице вечером в пятницу, 26 ноября, водитель иномарки попал в крайне неприятную ситуацию. Как рассказали в городском паблике очевидцы случившегося, на улице Ларина 43/5 посреди проезжей части образовалась яма. В нее-то во время движения передними колесами и угодил «Ниссан». Свидетели инцидента добавили, что из ямы вдобавок вытекал кипяток.

В городской администрации сообщили, что в этот же вечер сотрудники коммунальной службы устранили аварию на теплосетях, а машину достали из дорожного провала.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что ростовчане пожаловались на дорогу для объезда моста на Малиновского.

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