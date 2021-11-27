В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели почти 700 человек

На врачей из-за ковида ложится колоссальная нагрузка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове и в области крайне неблагоприятная ситуация с коронавирусной инфекцией. Несмотря на принимаемые меры, ежедневно ковид диагностируют у сотен дончан. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 651 и на утро 27 ноября нарастающим итогом достигло 173582.

Скончались за сутки 42 человека. Это 21 женщина возрастом от 56 до 73 лет, а 21 мужчина возрастом от 42 до 86 лет. У всех имелись хронические заболевания.

В правительстве области сказали, что среди новых заболевших есть и дети, и молодежь, люди среднего возраста и старшее поколение.

- На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1827,41 тысячи человек, за сутки – 5601. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1781,09 тысяч человек, за сутки – 10680, - добавили в пресс-службе донского правительства.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что ростовские врачи назвали пять наиболее часто встречаемых осложнений после коронавируса. При этом в зоне риска и те пациенты, которые переболели covid-19 в слабой форме.

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