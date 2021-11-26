Ростовские врачи назвали пять наиболее часто встречаемых осложнений после коронавируса

Врачи сегодня на передовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону озвучили наиболее распространенные и в то же время опасные формы осложнения после ковида. Так, риск повреждения сердчной артерии достигает 40 процентов.

- Вирус проникает в ткани кровеносных сосудов, легких, сердца и других органов, разрушает их, вызывая воспаление. Именно поэтому одним из грозных осложнений на сердце и сосуды после перенесенной коронавирусной инфекции является миокардит - воспалительный процесс, затрагивающий сердечную мышцу, - пояснили в горздраве.

Опасный для жизни тромбоз легких и легочной артерии возникает в 30 процентах случаев после перенесенного ковида. А наиболее подвержены ему люди с ожирением и сахарным диабетом.

Еще треть переболевших коронавирусом даже в легкой форме сталкиваются с постковидным синдромом. Это ухудшение памяти, нарушение слуха, депрессии, панические атаки, нарушение координации и рассеянность внимания. От этого не спасает даже отсутствие хронических заболеваний до болезни.

Также довольно частые осложнение – это инсульт и легочный фиброз - состояние, при котором легочная ткань покрывается рубцами и участки легких утрачивают функцию, что приводит к снижению эффективности дыхания.

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