«Испугалась, что стану лысой»: как коронавирус портит внешность и что с этим делать

После коронавируса у ростовчанки стали выпадать волосы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону, как и в других регионах, ситуация с заболеваемостью коронавирусом никак не стабилизируется. Все мы уже знаем, что ковид может вызвать различные осложнения - на сердце, легкие, почки. А еще - очень испортить внешность. Так, жительница донской столицы, 37-летняя Оксана Шаршова, перенесла ковид в августе. После выздоровления она проверила сердце и легкие — сходила на кардиограмму и рентген.

- Обрадовалось, что все в норме. Но беда пришла откуда не ждали. Стала замечать, что на расческе остаются просто клоки волос. Голову страшно было мыть, казалось что моя шевелюра таяла на глазах. В какой-то момент я испугалась, что стану лысой. Уже в салоне красоты, где я попросила подстричь волосы как можно короче, мастер сказала, что выпадение может быть связано именно с перенесенной инфекцией. Позже терапевт это подтвердил, - поделилась женщина.

Еще ода ростовчанка, 27-летняя Евгения Куликова, заметила, что после коронавиурса у нее сильно испортились ногти.

- Они стали слоится, плохо расти. А еще сама ногтевая пластина стала кривой, - сетует девушка.

Ну а у 29-летней Марии Лукиной в результате коронавируса испортился цвет лица, кожа стала серой и начала шелушиться.

Главный врач городской поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов подтвердил, что все вышеперечисленные неприятности действительно могут быть последствиями коронавируса. По словам специалиста, организм, активно боровшийся с инфекцией, сильно слабеет, при этом во время заболевания нарушается микроциркуляция крови во всех органах.

- Соответственно, органы начинают не совсем правильно работать. Отсюда - выпадение волос, серость кожи, могут появляться отечные явления. Часто жалуются на воспаление суставов, - комментирует эксперт.

По словам Игоря Гайнутдинова, паниковать не стоит.

- Организм постепенно восстановится. Ему можно помочь: к примеру, принимать поливитатимы, правильно питаться, активно двигаться. Очень полезны прогулки с палками для скандинавской ходьбы и дыхательная гимнастика. Кроме того, в больницах существуют отделения по восстановлению организма после перенесенного коронавируса, - сказал специалист.

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