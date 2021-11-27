Ростовских коммунальщиков накажут за машину, провалившуюся в яму с кипятком

В областной ГИБДД возбудили административное дело после того, как на улице Ларина во время движения «Ниссан» провалился в яму с кипятком, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел из-за аварии на линии теплосети. Машина угодила в провал двумя передними колесами.

Извлекать из ямы ее пришлось с помощью эвакуатора. В пресс-службе областной ГИБДД рассказали, что пострадавших нет. А в администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону добавили, что работники коммунальной службы уже устранили последствия аварии.

Однако работу коммунальщиков все-равно проверят правоохранители.

- По факту случившегося возбуждено административное дело по статья «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», - сказали в пресс-службе ГИБДД.

Санкциями стать предусматривается штраф размером от 200 до 300 тысяч рублей.

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