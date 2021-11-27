Еще 42 человека умерли за сутки от коронавируса в Ростовской области

Коронавирус не сбавляет оборотов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области по данным Роспотребнадзора за минувшие сутки от ковида скончались 41 человека. Это 21 женщина и столько же мужчин. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стали 8621 дончан.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области, за сутки коронавирус диагностировали еще у 651 жителя региона.

- И на утро 27 ноября общее число заразившихся нарастающим итогом достигло 173582. За весь период в области выздоровели 148126 человек, за сутки - 615 человек, - прокомментировали в пресс-службе донского правительства.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донском парламента прошла дискуссия по поводу федерального законопроекта о QR-кодах. Большинством голосов он был поддержан.

Согласно проекту, с 1 февраля следующего года посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости и также аптек) можно будет только при наличие либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. При этом с собой у человека должен быть и документ, удостоверяющий личность.

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Большинством голосов федеральный законопроект был поддержан (подробнее)