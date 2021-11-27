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Общество27 ноября 2021 13:23

После жалоб ростовского бизнес-сообщества прокуратура проверит качество воды

Предприниматели утверждают, что несут убытки из-за ее плохого качества
Анна ШИЛЯЕВА
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Рестораторы пожаловались на плохое качество воды

Рестораторы пожаловались на плохое качество воды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице в онлай-формате состоялось обсуждение мер поддержки ресторанного бизнеса. Во время дискуссии среди прочего была затронута тема воды в Ростове-на-Дону. Глава донской Федерации рестораторов и отельеров Карина Шатворян сообщила, что предприниматели несут убытки из-за ее низкого качества.

- Мы как предприниматели никак не можем повлиять на качество услуг ресурсоподающих организаций. Последнее время качество и цвет воды имеет, мягко сказать, не питьевой, а технический вид и вкус. Предприятия вынуждены устанавливать дорогостоящие фильтры и покупать питьевую воду, - заявила Карина Шатворян.

Это, по ее словам, приводит к ощутимым убыткам. В свою очередь, глава ростовской прокуратуры Олег Фрикель пообещал организовать соответствующую проверку.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что ростовских коммунальщиков проверят правоохранители. Поводом стало ЧП в Северном микрорайоне. Там во время движения в яму с кипятком провалилась иномарка.

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