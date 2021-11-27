За попытку выманить взятку полицейского из Ростовской области отправили в тюрьму и оштрафовали на несколько миллионов

На Дону вынесли приговор экс-полицейскому, вымогавшему деньги у предпринимателя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге Ростовской области городской суд вынес приговор экс-сотруднику полиции, сообщает сайт суда. Осужденный, работая в органах в отделе, занимающемся преступлениями в сфере потребительского рынка, предложил директору крупной фирмы помощь в уменьшении налогов.

Но в замен он попросил 400 тысяч рублей. А чуть позже увеличил сумму до 500 тысяч рублей.

Однако вместо легких денег полицейский стал фигурантом уголовного дела по статье «Предложение посредничества во взяточничестве».

- Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено занимать должность, связанную с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года, - рассказали в пресс-службе суда.

Кроме этого подсудимому назначили штраф в размере пятикратной суммы требуемой взятки. А это – два с половиной миллиона рублей.

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