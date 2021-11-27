В Ростове на Соборном планируют построить пешеходную зону

Концепция развития донской столицы утверждена до 2035 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице планируют построить к 2024 году пешеходную зону на Соборном. Она протянется от Темерницкой до Береговой, ее длинна составит почти 800 метров, говорится в официальном документе «Программа развития транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону до 2035 года».

Строительство пешеходной зоны обойдется бюджету почти в 56 миллионов рублей. Работы на участке планируют завершить до 2024 года.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что на Гребном канале «Дон» готов для занятий специализированный спортивный комплекс. Он состоит из нескольких трасс. Так, одна из них предназначена для маунтинбайка, и ее длинна составлять один километр 200 метров.

- Геометрия трассы максимально приближена к горной местности, оборудована рядом препятствий из крупных бревен и камней, - рассказал в своем «Инстаграм» глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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Протяженность одной из них больше километра, а другой – почти 500 метров (подробнее)