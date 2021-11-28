В Ростове-на-Дону охранникам торговых центров разрешили вызывать полицию для проверки QR-кодов

Попасть в ТЦ жители донского региона с некоторого времени могут только по QR-кодам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице с недавнего времени для того, чтобы попасть в торговые центры, необходимо показать QR-код о прививке или о перенесенном заболевании. Как рассказал во время онлай-конференции по поддержке ресторанного бизнеса прокурор Ростова Олег Фрикель, охранники не уполномочены требовать предъявить паспорт, чтобы проверить, действительно ли QR-код принадлежит тому, кто его показывает.

По этой причине если охране необходимо удостовериться, что QR-код принадлежит посетителю, который его предъявляет, то ему следует вызвать полицию. Кроме того, торговые центры или рестораны, имеющие договоры с Росгвардией, могут напрямую обращаться в это ведомство.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала еще об одной проблеме, озвученной во время дискуссии. Так, рестораторы пожаловались на качество воды из-под кранов. Глава донской Федерации рестораторов и отельеров Карина Шатворян сообщила, что предприниматели несут убытки из-за ее низкого качества.

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