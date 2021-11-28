Следователи возбудили уголовное дело после взрыва на нефтяной скважине в Ростовской области

Скважина находится в поле, которое принадлежит местному фермеру. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Следственный комитет выясняет детали трагедии в Морозовском районе Ростовской области. Там в воскресенье, 28 ноября, при проведении регламентных работ на нефтяной скважине произошел хлопок.

В результате один человек погиб. Двое других получили травмы и их госпитализировали в отделение хирургии ЦРБ Морозовского района.

- На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления во главе с заместителем руководителя следственного управления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», - прокомментировали в региональном следственном комитете.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что нефтяная скважина принадлежит предпринимателю из Ессентуков. Работает объект с 2018 года.

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