16-летний водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Ростовской области

Столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Polo. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

16-летний водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в поселке Каменоломни Ростовской области. Об этом сегодня, 29 ноября, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, юноша решил прокатиться и без спроса взял машину матери - легковушку Lada Kalina. Предварительно, на этом авто вчера вечером молодой человек нарушил правила, оказался на встречной полосе и столкнулся с Volkswagen Polo.

- В итоге травмы получил сам водитель отечественной легковушки и 32-летняя пассажирка иномарки. Их увезли в больницу. Сейчас правоохранители еще проводят проверку, - добавили в УГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два человека пострадали в ДТП на трассе М-4 - Щепкин - Ростов

Предварительно, 20-летний водитель легковушки нарушил правила дорожного движения (подробности)