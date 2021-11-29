В Ростове-на-Дону волонтеры почти 12 часов разыскивали 14-летнюю школьницу

К поиску школьницы подключились волонтеры Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

У жительницы Советского района донской столицы минувшее воскресенье, 28 ноября, выдалось, пожалуй, одним из самых страшных в ее жизни. Рано утром ее 14-летняя дочь вышла из дома на прогулку. Школьница сказала, что вернется через час. Но спустя полдня ребенка дома так и не было. Более того, ее мобильный телефон оказался выключен.

Мама тут же забила тревогу. Женщина обратилась за помощью к волонтерам отряда «Лиза Алерт», сообщила о пропаже ребенка в полицию, а также руководству школы.

В считанные часы была развернута масштабная поисковая операция. Знакомые семьи вместе с волонтерами бросились «прочесывать» Западный, а чаты жителей Советского района стали алыми от тревожных сообщений. Ориентировки ученицы рассылали как в мессенджерах, так и в соцсетях. А к концу дня по Западному пошел слух, что девочка стала жертвой маньяка.

К счастью, история закончилась хэппи-эндом. Как сообщил корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в школе, ученицу нашел автономный патруль. Девочка стояла на остановке. Она пояснила, что не могла позвонить маме, так как сел телефон.

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