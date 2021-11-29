В Ростовской области за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом

В больницах сейчас лечат 3645 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области умерли еще 40 пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает сайт регионального правительства.

Из 40 человек скончались 26 женщин от 61 года до 95 лет, а также 14 мужчин от 31 до 91 года. У них были хронические заболевания. Всего же пандемия уже унесла жизни 8695 человек на Дону.

В больницах сейчас лечат 3645 человек, 38 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Кроме того, за сутки выявили 655 новых случаев заболевания COVID-19 в регионе.

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