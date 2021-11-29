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Происшествия29 ноября 2021 10:19

Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на трассе Котельниково - Песчанокопское

С места аварии их увезли в больницу
Ангелина СКИБА
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Столкнулись «Иж 21261-0300» и Hyundai Solaris

Столкнулись «Иж 21261-0300» и Hyundai Solaris

Фото: Сергей ГАПОН

Пять человек, в том числе двое детей пострадали в ДТП на трассе Котельниково - Песчанокопское в Ростовской области. Авария произошла рано утром 29 ноября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, автомобиль «Иж 21261-0300» выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris.

Во время удара травмы получили оба водителя и трое пассажиров отечественной легковушки: 43-летняя женщина и девочки 12 и 3 лет. Они попали в больницу села Песчанокопское. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

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