Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на трассе Котельниково - Песчанокопское

Столкнулись «Иж 21261-0300» и Hyundai Solaris
Фото: Сергей ГАПОН
Пять человек, в том числе двое детей пострадали в ДТП на трассе Котельниково - Песчанокопское в Ростовской области. Авария произошла рано утром 29 ноября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Предварительно, автомобиль «Иж 21261-0300» выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris.
Во время удара травмы получили оба водителя и трое пассажиров отечественной легковушки: 43-летняя женщина и девочки 12 и 3 лет. Они попали в больницу села Песчанокопское. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
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