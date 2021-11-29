Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 ноября 2021 10:55

Обновленные квитанции за электроэнергию начнут получать жители Ростовской области

Новый формат позволит избежать задолженности и начисления пеней
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь суммы в бланках будут разбивать на три отдельных графы

Теперь суммы в бланках будут разбивать на три отдельных графы

Фото: Мария СОЛЕЕВА

Клиенты «ТНС энерго Ростов-на-Дону» теперь начнут получать обновленные квитанции, которые помогут избежать накопления задолженностей. Теперь суммы в бланках будут разбивать на три отдельных графы.

Обязательный платеж - цена за электричество, потребленное в предыдущем месяце. Рекомендуемый платеж - плата за текущий месяц с учетом среднемесячного потребления или норматива. Оплата с учетом рекомендуемого платежа - сумма обязательного и рекомендуемого платежей.

- Каждый получит возможность самостоятельно выбирать наиболее удобный вид расчета. Рекомендуемый платеж позволит избежать задолженности и начисления пеней. Сумма к оплате может быть любой, но не менее обязательного платежа, - пояснили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

В терминалах стоимость электроэнергии с учетом рекомендуемого платежа будет зашифрована в QR-коде. Эту сумму можно скорректировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммунальщики назвали возможные причины оползня в переулке Тувинском в Ростове

Порыва труб или утечек специалисты не нашли (подробности)