Обновленные квитанции за электроэнергию начнут получать жители Ростовской области

Теперь суммы в бланках будут разбивать на три отдельных графы Фото: Мария СОЛЕЕВА

Клиенты «ТНС энерго Ростов-на-Дону» теперь начнут получать обновленные квитанции, которые помогут избежать накопления задолженностей. Теперь суммы в бланках будут разбивать на три отдельных графы.

Обязательный платеж - цена за электричество, потребленное в предыдущем месяце. Рекомендуемый платеж - плата за текущий месяц с учетом среднемесячного потребления или норматива. Оплата с учетом рекомендуемого платежа - сумма обязательного и рекомендуемого платежей.

- Каждый получит возможность самостоятельно выбирать наиболее удобный вид расчета. Рекомендуемый платеж позволит избежать задолженности и начисления пеней. Сумма к оплате может быть любой, но не менее обязательного платежа, - пояснили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

В терминалах стоимость электроэнергии с учетом рекомендуемого платежа будет зашифрована в QR-коде. Эту сумму можно скорректировать.

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