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Общество29 ноября 2021 12:12

Сити-менеджер Ростова побывал с рабочим визитом в столице Чеченской Республики

Алексей Логвиненко обсудил с мэром города сотрудничество в сферах экономики, культуры и туризма
Ангелина СКИБА
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Алексей Логвиненко встретился с мэром Хас-Магомед Кадыровым. Фото: страница в Instagram сити-менеджера

Алексей Логвиненко встретился с мэром Хас-Магомед Кадыровым. Фото: страница в Instagram сити-менеджера

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко побывал в Грозном и обсудил с мэром Хас-Магомед Кадыровым сотрудничество в экономике и социальной сфере. Об этом сообщил сам глава администрации донской столицы на своей странице в Instagram.

- Особое внимание уделили развитию сотрудничества в сфере культуры и туризма. Наши города имеют богатую историю, культурные традиции, и обмен опытом в этом направлении был бы полезен и выгоден обеим сторонам. Уверен, что после этой встречи отношения между Ростовом и Грозным выйдут на новый уровень и принесут пользу, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Ростов - многонациональный город, это «Ворота Кавказа». Сейчас в южной столице живут представители 150 национальностей, в том числе есть две чеченские общины. Они принимают активное участие в фестивалях, спортивных соревнованиях, а также в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи, отметил глава администрации Ростова.

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