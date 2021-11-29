На жителей Ростовской области завели дело после того, как они спилили деревья

Злоумышленники спилили несколько акаций. Фото: УТ МВД по СКФО

В Сальском районе Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего и 19-летнего местных жителей, сообщили в полиции на транспорте. Мужчин подозревают в незаконной рубке деревьев.

Как сказали в ведомстве, злоумышленники, находясь в лесополосе, расположенной вдоль железнодорожных путей, бензопилой спилили семь деревьев породы «Акация белая». Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

- В настоящее в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Если вину дончан признает суд, они могут сесть в тюрьму на срок до двух лет.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в Ростовской области задержали подозреваемого в краже 160 килограммов металла. Если вину признают в суде, то мужчине может грозить до двух лет тюрьмы.

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