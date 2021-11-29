Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 ноября 2021 15:30

Две донские фармкомпании оштрафовали на 55 млн рублей за картельный сговор

Это решение поддержал Арбитражный суд
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь одна из фирм должна выплатить 18 млн рублей, а вторая - 37 млн рублей

Теперь одна из фирм должна выплатить 18 млн рублей, а вторая - 37 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области две фармкомпании оштрафовали за картельный сговор. Теперь одна из фирм должна выплатить 18 млн рублей, а вторая - 37 млн рублей. Это решение поддержал Арбитражный суд, сообщили в УФАС.

Приговор вынесли после доказательства незаконного соглашения между организациями. Выяснилось, что нарушители помогали друг другу.

В течение трех лет они участвовали в одних и тех же открытых аукционах, подавали заявки с одного и того же IP-адреса и вели себя достаточно пассивно на торгах. Все это привело к поддержанию удобных цен как минимум в 48 случаях. За махинации злоумышленников привлекли по административной статье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области компании завысили стоимость антисептика в девять раз

Средство выросло в цене с 14 до 129 рублей (подробности)