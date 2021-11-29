Две донские фармкомпании оштрафовали на 55 млн рублей за картельный сговор

Теперь одна из фирм должна выплатить 18 млн рублей, а вторая - 37 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области две фармкомпании оштрафовали за картельный сговор. Теперь одна из фирм должна выплатить 18 млн рублей, а вторая - 37 млн рублей. Это решение поддержал Арбитражный суд, сообщили в УФАС.

Приговор вынесли после доказательства незаконного соглашения между организациями. Выяснилось, что нарушители помогали друг другу.

В течение трех лет они участвовали в одних и тех же открытых аукционах, подавали заявки с одного и того же IP-адреса и вели себя достаточно пассивно на торгах. Все это привело к поддержанию удобных цен как минимум в 48 случаях. За махинации злоумышленников привлекли по административной статье.

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