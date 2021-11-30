Пробки в Ростове-на-Дону на утро 30 ноября: ливень и ураган спровоцировали семибалльные пробки

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 30 ноября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, Мадояна, Благодатная, Профсоюзная, Международна, Кулагина, Литвинова, Интернациональная, Спартаковская, Тружеников, Гусева и проспектах Коммунистическом и Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, Ларина, в переулке Ашхабадском, проспектах Михаила Нагибина, Ленина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Дачная, Зрелищная, 1-я Форматная, Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, Фурмановская, Бодрая, Плиева, в переулках Оренбургском, Батумском, Ставропольском и Бориславском, проспектах Космонавтов и Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Шостаковича, Алябьева, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, Щербакова, 26 Июня, 1-й Кнной Армии, Буйнакская, Мясникова, Вересаева, Зеленая, Менжинского, Чистопольская, Ченцова, 14-я Линия, 1-я Майская, Закруткина, проспектам Шолохова и 40-летия Победы.

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