Под Ростовом водитель иномарки насмерть сбила пешехода

Сейчас правоохранители еще выясняют детали дорожного ЧП Фото: Сергей ГАПОН

На Западном обходе под Ростовом пешехода насмерть сбила иномарка Hyundai ix35. За рулем авто была 42-летняя женщина, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что трагедия произошла вечером 29 ноября на 6 км трассы. Предварительно, водитель не успела остановиться и сбила мужчину, который перебегал дорогу справа налево в непредназначенном для этого месте.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Сейчас правоохранители еще проводят проверку и выясняют детали дорожного ЧП.

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