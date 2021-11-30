В Ростовской области иномарка сбила школьницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 29 ноября, около половины шестого вечера в городе Каменске-Шахтинском. По предварительным данным, на улице Лиховской в районе дома № 16 61-летний водитель автомобиля Lifan Х60 не смог затормозить перед пешеходным переходом. В этот момент дорогу переходила 11-летняя девочка с мамой.

Ребенок оказался под колесами авто и получил травмы различной степени тяжести. Школьницу госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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