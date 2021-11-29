«Могла перепутать педали»: очевидцы рассказали, как женщина на BMW врезалась в ростовскую гимназию

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове на улице Красноармейской женщина на иномарке BMW врезалась в здание гимназии № 33. Автомобиль съехал с дороги, сбил ограду и успел проехать по тротуару, где в это время могли находиться дети. Очевидцы рассказали «КП - Ростов-на-Дону», как произошла авария и что случилось после.

Происшествие случилось утром на пересечении улицы Красноармейской и переулка Семашко. По данным региональной Госавтоинспекции, 62-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и в результате наехала на здание. В результате ДТП никто не пострадал.

Место ДТП. Фото: Кристина Круговых

Очевидцы удивляются, как водитель набрал такую скорость, чтобы машина снесла ограду. На Семашко трудно разогнаться, автомобилисты двигаются по одной полосе, а обочины заняты. По мнению одного из очевидцев, женщина могла перепутать педали.

— Женщина парковалась. Возможно, перепутала лепестки и включила спорт режим, протаранив забор и врезавшись в здание, — рассказал ростовчанин.

Автомобиль снес ограду. Фото: Кристина Круговых

Обошлось без жертв: дети были на уроках, а случайных прохожих на месте не оказалось. Машина врезалась в стену школьной столовой — однако находящиеся внутри люди отделались легким испугом. На стене лишь едва заметные повреждения.

В соцсетях сразу появились слухи, что водитель находилась в состоянии опьянения. Однако большинство свидетелей происшествия уверены, что у женщины была нарушена координация из-за стресса. Она не получила травм, но после ДТП находилась в шоковом состоянии.

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