В Ростове в 2022 году вокруг всех городских кладбищ установят санитарные зоны

На Братском и Ростовском кладбищах санитарные зоны уже установили Фото: Алексей ФОКИН

Власти Ростова в 2022 году планируют разработать санитарно-защитные зоны для всех муниципальных кладбищ. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Речь идет о 9 погостах: Северном, Александровском, Верхне-Гниловском, Нижне-Гниловском, Еврейско-Татарском, Пролетарском, Левенцовском, Братском и Ростовском. Для двух последних территории санитарные зоны уже установили.

Разработку по остальным объектам должны выполнить в следующем году. Это собрались сделать раньше, но «Служба городских кладбищ» и «Фирма Триада» расторгли контракт по соглашению сторон.

Ранее стало известно, что из-за принятого решения якобы пока не могут заключить контракт по проекту строительства школы на Вертолетном поле. Документы утвердят только после уточнения границ Нижне-Гниловского кладбища.

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Эту информацию опубликовали под постом местных жителей в сети Интернет (подробности)