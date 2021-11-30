Обновленные данные по COVID-19 в Ростовской области на утро 30 ноября

В лабораториях за сутки провели 1837 тестов Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области за сутки подтвердили 653 случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 4177. Об этом утром 30 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 191. На втором месте находится Таганрог, там 38 заболевших. Далее идут Шахты - 34, Волгодонск - 29, Новочеркасск - 25, Новошахтинск - 19.

По 15 случаев в Аксайском, Красносулинском и Неклиновском районах, по 14 - в Азовском и Миллеровском районах, в Азове, Батайске, Каменске-Шахтинском, и Зерноградском районах - по 11 положительных тестов. Одного заболевшего выявили в Советском районе.

Лечение в стационарах получают 3664 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 36 человек, на неинвазивной ИВЛ - 324.

За сутки зарегистрировали еще 34 умерших с COVID-19. Это 17 женщин 29, 44, 50, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 78, 82, 91 года, а также 17 мужчин 47, 59, 64, 69, 72, 74, 79, 80, 82, 83, 84, 88 лет. У них были хронические заболевания.

Всего жертвами инфекции стали 8729 жителей Дона. Выздоровели с начала пандемии 150009 человек, за сутки - 625 человек.

В лабораториях за сутки провели 1837 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 300,2.

Прививки сделали 1841,27 тысячи человек, за сутки - 2435. Завершили вакцинацию 1795,12 тысячи человек, за сутки – 2055.

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