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Происшествия30 ноября 2021 11:55

На Дону взяли под стражу подозреваемых в жестоком убийстве пожилой женщины

Предполагаемых преступников быстро вычислили, сейчас им уже предъявили обвинение
Ангелина СКИБА
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Задержали мужчин 47 и 37 лет

Задержали мужчин 47 и 37 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области суд отправил под стражу двоих подозреваемых в разбое и жестоком убийстве пожилой женщины. До этого предполагаемым преступникам предъявили обвинение, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

- Задержали мужчин 47 и 37 лет. Сейчас они находятся под стражей, продолжается следствие, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что трагедия произошла в ноябре этого года в хуторе Николаевский. Бандиты пришли к местной жительнице и несколько раз ударили ее топором по голове. После этой расправы они прошли в дом, забрали 500 тысяч рублей и сбежали.

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