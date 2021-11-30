Главный санврач Ростовской области сообщил о высоком уровне заболеваемости COVID-19

Максимум сейчас выявляют среди людей 50-64 лет и 60-65 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация по коронавирусу в Ростовской области за прошедшие две недели радикально не изменилась, и заболеваемость остается на высоком уровне. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев.

- Мы фиксируем плато первичной заболеваемости на достаточно высоком уровне, но с четкой тенденцией к снижению тяжести протекания инфекции. Это связано с ранним выявлением больных. Соответственно, благодаря этому снижается наполняемость госпиталей, - отметил Евгений Ковалев.

Специалист добавил, что основные двигатели эпидпроцесса - взрослые. Эта группа составляет 90% от всех инфицированных. Максимум выявляют сейчас среди людей 50-64 лет и 60-65 лет.

По словам Евгения Ковалева, это происходит в том числе из-за легкомысленного отношения к санитарным правила. Их часто нарушают в общественном транспорте и на объектах торговли. Также на заболеваемость в регионе напрямую влияет «низкий темп прироста прививающихся».

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