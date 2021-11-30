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Общество30 ноября 2021 13:08

Одну школу и 36 групп в детсадах закрыли из-за ОРВИ и COVID-19 в Ростовской области

При этом ситуация по заболеваемости среди детей пока остается благополучной
Ангелина СКИБА
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Полностью закрытых дошкольных организаций в регионе нет

Полностью закрытых дошкольных организаций в регионе нет

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области из-за ОРВИ и COVID-19 полностью закрыли одну школу и частично несколько десятков групп в детских садах. Об этом сегодня, 30 ноября, на заседании регионального оперштаба сообщил глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- По состоянию на 29 ноября, полностью закрытых дошкольных организаций нет. Закрыта одна школа в Дубовском районе, частично не работают в 33 детсадах 36 групп и 4 группы в дошкольных образовательных учреждениях, - рассказал Евгений Ковалев.

Главный санврач Дона подчеркнул, что ситуация по заболеваемости среди детей пока остается благополучной. Основными двигателями эпидпроцесса сейчас остаются взрослые, которые не носят маски и отказываются прививаться.

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