В Ростовской области выявили 846 мутировавших штаммов COVID-19

45 штаммов относятся к британской линии, 1 - к южно-африканской, 800 - индийской линия Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области выявили 846 мутировавших штаммов коронавируса. При этом нашумевший «омикрон» пока не проявился. Об этом сегодня, 30 ноября, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев.

- Выявили 846 мутировавших штаммов, 45 из них относятся к британской линии, 1 - к южно-африканской, 800 - индийской линия, так называемый штамм «дельта». Именно он лидирует в течение последних 18 недель. «Омикрон», по данным противочумного института и института микробиологии, не выявлялся, - рассказал Евгений Ковалев.

Также прозвучала информация о том, что с 27 ноября на Дону усилили санитарный контроль в аэропорту Платов. Особое внимание теперь будут уделять состоянию людей, прибывающих из ЮАР, Ботсваны, Гонконга, Зимбабве, Мозамбика, Танзании и Китая.

- Мы готовы проводить в аэропорту тестирование экспресс-методами. Параллельно уже выявляем людей, которые по возвращению домой не заполняют анкеты и предоставляют результаты ПЦР-теста. Таких случаев зафиксировали уже 733 прибыли. За прошедшую неделю составили 20 протоколов. Общая сумма штрафов с начала года составила 4,2 млн рублей, - добавил Евгений Ковалев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санврач Ростовской области сообщил о высоком уровне заболеваемости COVID-19

Основными двигателями эпидпроцесса оказались взрослые, которые не соблюдают санитарные правила (подробности)