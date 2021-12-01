Большегруз зацепил припаркованную легковушку. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на Западном подъезде к Ростову. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла вечером 30 ноября, то есть вчера. Предварительно, грузовик «Исузу АФ-4749СО» наехал на Hyundai Solaris. Водитель иномарки припарковался, чтобы выпустить пассажира.

- В итоге травмы получили все, кто находился в легковушке: 32-летний автолюбитель, который был за рулем, и его пассажиры - мужчины 38 и 39 лет. Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия, - прокомментировали в УГИБДД.

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