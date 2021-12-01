В Таганроге мужчина на глазах врачей БСМП разбил голову о стену

Мнения пользователей сети в комментариях по поводу этой истории разделились Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге мужчина с криками о помощи разбил голову о стену около БСМП. После этого к нему вызвали полицию и санитаров психбольницы. Видео с места происшествия уже появилось в соцсетях.

Как пояснили авторы поста, местный житель пришел в больницу в неадекватном состоянии, его не пустили в здание и не приняли всерьез. Тогда мужчина устроил истерику с самоистязанием. По предварительным данным, через время взволнованного пациента все же осмотрел врач.

Мнения пользователей сети в комментариях по поводу этой истории разделились. Одни стали на сторону врачей, другие обвинили сотрудников больницы в черствости.

- Врачи виноваты. Они давали клятву Гиппократа и не принимают больного, это тоже самое, если пожарники приедут и скажут, что не будут тушить, - написал один из мужчин.

- Если человек ведёт себя агрессивно, угрожает, медики имеют право отказать ему в помощи в данный момент. Однако должны пояснять, что примут пациента, когда он успокоится и протрезвеет. Те, кому действительно плохо, пойдут подышат свежим воздухом, водички попьют и возвращаются. Этому пациенту нужен токсиколог, - отметила участница обсуждения.

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Об этом сообщили очевидцы в соцсетях (подробности)