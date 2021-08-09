В Батайске неадекватный мужчина с пистолетом угрожал прохожим

Все произошло в Авиагородке. Фото: соцсети

В Батайске вооруженный пистолетом мужчина угрожал местным жителям расправой, а потом ушел в неизвестном направлении. Об этом стало известно сегодня, 9 августа. На ситуацию, которая могла закончиться трагедией, пожаловались очевидцы в соцсетях.

- Этот человек возле меня стоял минут пять. Целился куда-то, разговаривал с кем-то, но рядом никого не было. Я только из Интернета сейчас узнал, что у него был пистолет в руке, вживую я не обратил внимание. Думал, он просто руку выпрямил и бормочет, - рассказал в комментариях очевидец.

- Жаль, на видео лица не видно. Так бы знали, как выглядит этого человек и обходили его десятой дорогой, - написала батайчанка.

- Вот, кому нужно прививки делать усыпляющие, - добавил еще один местный житель.

По словам людей, все произошло в Авиагородке. Хулиган находился в неадекватном состоянии. Он какое-то время бродил по улице, целился в прохожих и говорил, что всех расстреляет. Когда же его решились поймать, он ушел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мужчина порезал ножом троих пассажирок рейсового автобуса

Одна из жертв скончалась на месте (подробности)

В Ростове-на-Дону бездомный на набережной с ножом напал на прохожего

Мужчину отвезли в больницу (подробности)