В Ростове экспертизу прошел проект реставрации доходного дома Парамонова

Дом Николая Парамонова возвели в 1914 году. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове согласовали проект реставрации доходного дома Парамонова, который находится на улице Красных Зорь. Об этом в Instagram сообщил областной комитет по охране объектов культурного наследия.

Старинное здание собираются капитально отремонтировать и «приспособить для современного использования». Разрешение на капитальное обновление дали после государственной историко-культурной экспертизы.

К слову, ранее - в 2019 году - обсуждали передачу этой постройки из ведения школы №4 «Центру детского технического творчества». В помещениях планировали оборудовать кабинеты для занятий.

Дом Николая Парамонова возвели по проекту Эберга в 1914 году. Сначала в нем жил сын купца, но он эмигрировал. После этого в разные годы в здании размещались революционный комитет, штаб Добровольческой армии, работала библиотека РГУ.

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