Доступность Суворовского во время реконструкции Вавилова обсудили в Ростове

На Вавилова собираются обустроить четырехполосную дорогу с выделенной полосой для автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортную доступность Суворовского во время реконструкции Вавилова обсудили на заседании в администрации Ростова. Прозвучало предложение продумать схему временных объездов, которые снизят автотрафик и помогут «предотвратить возможный дорожный коллапс».

Глава администрации Алексей Логвиненко выслушал это замечание и пообещал подумать над альтернативными путями. Однако вместе с тем сити-менеджер отметил, что во время ремонта будут открыты две полосы, поэтому серьезных проблем с проездом не предвидится.

Расширение Вавилова - один из самых крупных проектов за последнее время в городе. После масштабной реконструкции появится удобная проезжая часть с выделенной зоной для общественного транспорта. По мнению властей, это существенно улучшит дорожную ситуацию. На проект собираются выделить 5,5 млрд рублей.

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