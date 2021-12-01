1,8 млн жителей Ростовской области привили от COVID-19

Василий Голубев отчитался о ходе прививочной кампании на Дону. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привили уже 1,8 млн человек или 67,9% от необходимого уровня. Об этом сегодня, 1 декабря, перед вице-премьером Татьяной Голиковой отчитался губернатор Василий Голубев.

- По плану необходимо привить 2 млн 710 тысяч жителей Дона. На 1 декабря поступили препараты для вакцинации 2 млн 425 тысяч человек. Привили первым компонентом 1 млн 841 тысячу человек. Прошли иммунизацию 1 млн 795 тысяч человек, ревакцинировано 168 тысяч, - сообщил Василий Голубев.

Глава региона отметил, что в ноябре темпы вакцинации увеличили на 51,2% по сравнению с прошлым месяцем. При этом ход кампании власти считают неудовлетворительным. Чтобы изменить ситуацию, будут усиливать работу с населением.

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