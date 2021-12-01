Пассажиропоток трамваев в Ростове планируют увеличить в 6,5 раза

Фото: Иван Макеев.

В Ростове пассажиропоток трамваев хотят увеличить в 6,5 раза. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в компании «Синара – Городские Транспортные Решения».

По данным компании, в последние годы, трамваем пользуются от 13 до 15 миллионов человек в год. Специалисты рассчитывают, что после модернизации трамвайных путей, пассажиропоток получился увеличить до 99 миллионов жителей в год.

Напомним, власти Ростовской области подписали соглашение с «Синарой» о работе над проектом ростовского трамвая. Ранее в компании рассказали подробности реализации проекта. Так, для электротранспорта сделают обособленные полосы и «умные перекрестки».

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