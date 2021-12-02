Пробки в Ростове-на-Дону на утро 2 декабря: автомобили стоят в пятибалльных пробках

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 2 декабря зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Международная, Спартаковская, Интернациональная, Тружеников, 3-я Баррикадная, Благодатная, Мадояна, Всесоюзная, Портовая и проспект Стачки.

В центре города пробки образовались на улицах Варфоломеева, Мечникова, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, в переулке Ашхабадском и на проспектах Михаила Нагибина и Ленина.

В микрорайоне Военвед небольшие пробки на улицах Вавилова, Особенная, 1-я Форматная, Зрелищная, Оганова, Тарновского-Терлецкого.

На Северном, заторы мешают проехать автомобилистам по улицам Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Плиева, Добровольского и Нариманова, а также по переулкам Оренбургскому и Бориславскому и по проспекту Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Вятской, Киргизской, Троллейбусной, 50-летия Ростсельмаша, Щербакова, Страны Советов, Менжинского, 1-я Майская, 1-я Линия, 14-я Линия, Закруткина, Буйнакская и проспекту Шолохова.

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