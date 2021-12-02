В Ростовской области сообщили о задержании начальника ОБЭП Аксайского района

В пресс-службе полиции ситуацию пока не комментируют
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области сегодня, 2 декабря, сообщили о задержании начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Аксайского района. Пока это предварительная информация.
Правоохранителя якобы арестовали и отправили в изолятор, провели обыски. Известно, что дело завели сразу по трем уголовным статьям, в том числе за фальсификацию доказательств и мошенничество.
В пресс-службе донского управления полиции эту ситуацию «КП - Ростов-на-Дону» пока не прокомментировали.
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