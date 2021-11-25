В Ростовской области по делу аксайской ОПГ арестовали директора рынка «Атлант»

Приговор вынесли в Ленинском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд в Ростове на два месяца - до 23 января 2022 года - арестовал директора рынка «Атлант». Руководителя закрытой торговой зоны подозревают в причастности к делу аксайской ОПГ. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Задержанный проходит сразу по двум уголовным статьям, ему предъявили обвинения в незаконном предпринимательстве и организации преступного сообщества.

Ранее в регионе провели целую серию арестов предполагаемых участников аксайской банды. Также поймали главного подозреваемого - бизнесмена Карима Бабаева, который до этого был в бегах. Известно, что он связан с экс-чиновником Виталием Борзенко.

По предварительным данным, все арестованные замешаны в махинациях с землей общей площадью 34,9 га, кадастровая стоимость территории - 452,5 млн рублей. Участники ОПГ получили доход в 236 млн рублей, а также отмыли еще 11 млн рублей.

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