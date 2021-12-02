В Ростове за возмещение 106 млн рублей осудят бывшего замначальника налоговой

Начальника налоговой и двоих подчиненных уже осудили в 2019 и 2020 годах Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове будут судить бывшего заместителя начальника налоговой инспекции города, который незаконно возместил фирме 106 млн рублей. Обвинительное заключение по этому делу уже утвердили, сообщает управление Генпрокуратуры.

- Экс-руководитель в 2014 году подделал документы камеральной проверки и возместил фирме-однодневке налог на добавленную стоимость в размере более 106 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

Теперь подозреваемый ответит по трем уголовным статьям, в том числе ему вменили «Злоупотребление полномочиями». Кроме того, по данным следствия, мужчина пять лет скрывался по фальшивому паспорту, это тоже грубое нарушение закона, которое приобщат к делу. Начальника налоговой и двоих подчиненных уже осудили в 2019 и 2020 годах.

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