Двухметровый вечный календарь появился в центре Ростова

Любой желающий сможет выставить нужную дату на календаре и сфотографироваться с ним. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону, на переулке Университетском, прямо напротив городского Дворца бракосочетания появился вечный календарь высотой в два метра. Фотографией нового арт-объекта поделился в своем инстаграм-аккаунте сити-менеджер Алексей Логвиненко. Временная шкала календаря охватывает сразу два столетия - с 1 января 1900 года до 31 декабря 2099 года. Любой желающий может вручную за счет цепного механизма выставить любую дату - день, когда делает фото, или день своего рождения - и сфотографироваться рядом с арт-объектом. Конструкцию установили напротив городского Дворца бракосочетания, и он обязательно пригодится для свадебных фотосессий. Высота объекта - 2 метра, масса - более 300 кг. Календарь создан из нержавеющей стали и бронзы. Воплощали в жизнь задумку те же мастера, что сделали гигантские часы для ДГТУ, которые стоят на площади Гагарина перед главным корпусом университета. - Не сомневаюсь, что «Вечный календарь» станет еще одной точкой притяжения горожан и гостей донской столицы. Неслучайно его украшает скульптурный барельеф в виде Покровского храма, - рассказал Алексей Логвиненко. - В Кировском районе проходили общественные слушания, в ходе которых выяснили, что именно Покровский храм жители считают символом района. К тому же именно в Покровском сквере, где стоит одноименная церковь, находится исторический центр города: здесь располагалась крепость Дмитрия Ростовского.

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