В ближайшие два года в Ростове появятся 19 школ

К 2024 году в Ростове построят 19 школ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что к 2024 году в донской столице планируется возвести порядка 19 школ. Об этом рассказал в эфире телеканала "Дон24".

Стоит отметить, что два долгожданных учебных заведения уже в предстоящем году начнут возводить в Левенцовке и еще одно в микрорайоне Суворовский. Логвиненко отметил, что на данный момент шесть проектов находятся на этапе прохождения госэкспертизы

- Предусмотрено финансирование на две школы в микрорайоне Левенцовском. Кроме того, подходит к концу проектирование двух школ, которые возведут в микрорайоне Суворовском. В них смогут обучаться 1600 и 1200 учеников. Как минимум одну из них точно начнем строить в следующем году, - рассказал о планах на ближайший год сити-менеджер.

Он также напомнил, что в настоящее время в донской столице возводится самая большая школа на юге России. Кроме того, в нынешнем году в городе появились еще четыре новых детских сада.

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Уже совсем скоро будет начато проектирование.