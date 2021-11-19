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Общество19 ноября 2021 5:44

В ближайшие два года в Ростове появятся 19 школ

Некоторые из них - в самых отдаленных районах города
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
К 2024 году в Ростове построят 19 школ

К 2024 году в Ростове построят 19 школ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что к 2024 году в донской столице планируется возвести порядка 19 школ. Об этом рассказал в эфире телеканала "Дон24".

Стоит отметить, что два долгожданных учебных заведения уже в предстоящем году начнут возводить в Левенцовке и еще одно в микрорайоне Суворовский. Логвиненко отметил, что на данный момент шесть проектов находятся на этапе прохождения госэкспертизы

- Предусмотрено финансирование на две школы в микрорайоне Левенцовском. Кроме того, подходит к концу проектирование двух школ, которые возведут в микрорайоне Суворовском. В них смогут обучаться 1600 и 1200 учеников. Как минимум одну из них точно начнем строить в следующем году, - рассказал о планах на ближайший год сити-менеджер.

Он также напомнил, что в настоящее время в донской столице возводится самая большая школа на юге России. Кроме того, в нынешнем году в городе появились еще четыре новых детских сада.

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Уже совсем скоро будет начато проектирование.