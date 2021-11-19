В ближайшие два года в Ростове появятся 19 школ

К 2024 году в Ростове построят 19 школ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что к 2024 году в донской столице планируется возвести порядка 19 школ. Об этом рассказал в эфире телеканала "Дон24".
Стоит отметить, что два долгожданных учебных заведения уже в предстоящем году начнут возводить в Левенцовке и еще одно в микрорайоне Суворовский. Логвиненко отметил, что на данный момент шесть проектов находятся на этапе прохождения госэкспертизы
- Предусмотрено финансирование на две школы в микрорайоне Левенцовском. Кроме того, подходит к концу проектирование двух школ, которые возведут в микрорайоне Суворовском. В них смогут обучаться 1600 и 1200 учеников. Как минимум одну из них точно начнем строить в следующем году, - рассказал о планах на ближайший год сити-менеджер.
Он также напомнил, что в настоящее время в донской столице возводится самая большая школа на юге России. Кроме того, в нынешнем году в городе появились еще четыре новых детских сада.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У БСМП появится новый корпус и приемное отделение.
Уже совсем скоро будет начато проектирование.