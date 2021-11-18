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Общество18 ноября 2021 20:13

У БСМП появится новый корпус и приемное отделение

Уже совсем скоро будет начато проектирование
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове построят новое здание и приемное отделение БСМП

В Ростове построят новое здание и приемное отделение БСМП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У ростовской больницы скорой медицинской помощи появится появится новый корпус и приемное отделение. Об этом в эфире телеканала "Дон24" рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Если раньше в среднем в сутки в БСМП было 750–800 вызовов, то в период пандемии пиковые нагрузки доходили до 1800 вызовов в сутки. Мы принимали определенные антикризисные меры, сейчас нагрузки снизились немного, - сообщил глава городской администрации.

Сейчас уже поставлена задача по созданию проекта нового единого приемного отделения. Там сразу после поступления пациента в кратчайшие сроки будет устанавливаться причина болезни и его будут отправлять на лечение. Это поможет избавиться от "путешествия" по всем этажам больницы ради обследования.

Также начнется проектирование еще одного здания БСМП. Его построят рядом с существующим и соединят с ним галереей. Это позволит практически в два раза увеличить мощность медучреждения.

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В настоящее время уже подходит к концу проектирование здания.