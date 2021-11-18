Новый корпус ЦГБ отстроят в донской столице

В Ростове появится новый корпус ЦГБ. Фото: администрация Ростова

В донской столице на территории ростовской Центральной городской больницы появится новый восьмиэтажный корпус. Об этом в эфире телеканала «Дон 24» сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

По его словам, в настоящее время уже подходит к концу проектирование здания. Строительство планируется начать уже в предстоящем году.

- Это будет новый хирургический корпус Центральной городской больницы Ростова, - отметил сити-менеджер.

Глава городской администрации напомнил, что строительство этого здания начали планировать еще в 2014 году. Но до нынешнего времени не было возможности воплотить планы в жизнь.

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