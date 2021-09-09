В Ростове отреставрируют здание ЦГБ Фото: Соцсети

Госэкспертиза одобрила проект реставрации Центральной городской больницы № 1 имени Семашко. Рабочие приведут в порядок внешний вид лечебных корпусов и отделения травматологии. Об этом сообщает портал "Город N".

Разрешение было выдано в августе. А в конце июня госэкспертиза утвердила документацию по реконструкции всего комплекса ЦГБ.

Согласно утвержденному проекту, в медучреждении усилят конструкции, заменят дверные блоки, проведут внутреннюю отделку помещений, сделают электромонтаж, отремонтируют системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, а также, установят пожарную сигнализацию и проложат наружные сети связи.

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Для этого может потребоваться финансирование из федерального бюджета.