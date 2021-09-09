В донском регионе появятся модульные дома культуры

В Ростовской области появятся модульные дома культуры Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал инициативу первого заместителя председателя комитета по культуре Александра Шолохова. Он высказывался о строительстве в регионе модульных домов культуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Еще в 2019 году президент поручил разработать и реализовать программу оснащения маленьких населенных пунктов модульными домами культуры. Глава донского региона сразу откликнулся на призыв президента и в рамках проекта «Культура малой родины» провел всероссийский архитектурный конкурс. Его итоги были подведены в конце августа. По его итогам были определены три лучших проекта модульных домов культуры вместимостью от 50 до 300 человек. Они могут быть одновременно и домами культуры, музеями и библиотеками.

В данный момент уточняется стоимость у разных производителей. Стоит отметить, что такие помещения обойдутся на треть дешевле капитальных строений. Сейчас есть финансовая возможность отстроить десять таких ДК, но необходимо их больше сотни.

- Такие модульные дома культуры - это решение вопроса, в первую очередь, для тех населённых пунктов, где вообще нет ДК, во вторую очередь - для тех, где ДК находятся в приспособленных помещениях и нет смысла их ремонтировать, - отметил Василий Голубев. - Очевидно, что число объектов культуры должно быть больше.

Губернатор отметил, что для строительства потребуется финансирование и из федерального бюджета.

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